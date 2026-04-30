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JF-Exklusiv: Wer zuschlägt und woher sie kommen – Die Wahrheit über Kindergewalt

JF-Exklusiv: Wer zuschlägt und woher sie kommen – Die Wahrheit über Kindergewalt

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Nachdem der Polizei ein bewaffneter Schüler an der Nürnberger Konrad-Groß-Schule gemeldet worden war, durchkämmten Polizisten das Gebäude. Es wurde niemand mit Waffe angetroffen. Nürnberg, 05.02.2026. Gewalt von Kindern und Jugendlichen ist ein zunehmendes Problem.
Nachdem der Polizei ein bewaffneter Schüler an der Nürnberger Konrad-Groß-Schule gemeldet worden war, durchkämmten Polizisten das Gebäude. Es wurde niemand mit Waffe angetroffen. Nürnberg, 05.02.2026. Gewalt von Kindern und Jugendlichen ist ein zunehmendes Problem.
Polizeieinsatz an einer Schule in Nürnberg: Ausländische Kinder und Jugendliche sind bei Gewalt überrepräsentiert. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum
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Wer zuschlägt und woher sie kommen – Die Wahrheit über Kindergewalt

Auch unter Kindern und Jugendlichen sind Ausländer als Tatverdächtige bei Gewalt überrepräsentiert. Neue Zahlen, die der JUNGEN FREIHEIT vorliegen, zeigen die wichtigsten Herkunftsländer – und die häufigsten Tatorte.

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Polizeieinsatz an einer Schule in Nürnberg: Ausländische Kinder und Jugendliche sind bei Gewalt überrepräsentiert. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum
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