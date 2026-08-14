„Arche“-Gründer Bernd Siggelkow: „Die Brennpunkte sind überflutet worden“

Bernd Siggelkow ist Pastor und Gründer des christlichen Kinder- und Jugendwerks „Die Arche“. Er hat unzähligen jungen Menschen in Notsituationen geholfen und kennt die sozialen Probleme wie kaum ein anderer. Nun treibt es das CDU-Mitglied in die Politik – und schreckt nicht zurück vor Kritik an seiner eigenen Partei. Im Gespräch mit JF-TV erläutert er ausführlich seine Beweggründe.
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