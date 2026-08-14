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JF-TV: „Arche“-Gründer Bernd Siggelkow: „Die Brennpunkte sind überflutet worden“

JF-TV: „Arche“-Gründer Bernd Siggelkow: „Die Brennpunkte sind überflutet worden“

JF-TV: „Arche“-Gründer Bernd Siggelkow: „Die Brennpunkte sind überflutet worden“

Das Bild zeigt den „Arche“-Gründer Bernd Siggelkow.
Das Bild zeigt den „Arche“-Gründer Bernd Siggelkow.
„Arche“-Gründer Bernd Siggelkow: Parteifreund Merz kritisiert. Quelle: JF-TV Screenshot: JF
JF-TV
 

„Arche“-Gründer Bernd Siggelkow: „Die Brennpunkte sind überflutet worden“

Der „Arche“-Gründer Bernd Siggelkow scheut sich nicht, unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Im Video-Interview mit JF-TV spricht er über Armut, Migration, die Brandmauer – und warum er immer noch in der CDU ist.
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Bernd Siggelkow ist Pastor und Gründer des christlichen Kinder- und Jugendwerks „Die Arche“. Er hat unzähligen jungen Menschen in Notsituationen geholfen und kennt die sozialen Probleme wie kaum ein anderer. Nun treibt es das CDU-Mitglied in die Politik – und schreckt nicht zurück vor Kritik an seiner eigenen Partei. Im Gespräch mit JF-TV erläutert er ausführlich seine Beweggründe.

Das ganze Video finden Sie hier:

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„Arche“-Gründer Bernd Siggelkow: Parteifreund Merz kritisiert. Quelle: JF-TV Screenshot: JF
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