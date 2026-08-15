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EU-Außengrenze: Wenn Migranten zur Waffe werden

EU-Außengrenze: Wenn Migranten zur Waffe werden

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Zwei illegale Migranten durchdringen die Grenzanlagen in Ceuta, Spanien: Gezielter Ansturm. Foto: picture alliance / abaca | Europa Press/ABACA
Zwei illegale Migranten durchdringen die Grenzanlagen in Ceuta, Spanien: Gezielter Ansturm. Foto: picture alliance / abaca | Europa Press/ABACA
Zwei illegale Migranten durchdringen die Grenzanlagen in Ceuta, Spanien: Gezielter Ansturm. Foto: picture alliance / abaca | Europa Press/ABACA
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Wenn Migranten zur Waffe werden

Der Ansturm auf Ceuta zeigt einmal mehr, wie gezielte Migrantenströme ganze Nationen unter Druck setzen. Dagegen hilft nur noch konsequente Härte – nach innen wie außen. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.

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Zwei illegale Migranten durchdringen die Grenzanlagen in Ceuta, Spanien: Gezielter Ansturm. Foto: picture alliance / abaca | Europa Press/ABACA
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