Lieber Chatbot, bitte heile Krebs

Chatbots lassen diesen Roboter alt aussehen: Die Zukunft ist noch viel größer. als Menschen sich gedacht haben. Foto: picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Tristar | AF Archive

Sie machen unsere Hausaufgaben, spielen Fremdenführer und planen den US-Einsatz im Iran – Chatbots entwickelt sich immer schneller. Nun haben sich die Entwickler von „Anthropic“ mit Donald Trump zerstritten. Was das Politikum über die Macht neuer Technologien aussagt.