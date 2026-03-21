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KI-Entwickler „Anthropic“: Lieber Chatbot, bitte heile Krebs

KI-Entwickler „Anthropic“: Lieber Chatbot, bitte heile Krebs

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Chatbots lassen diesen Roboter alt aussehen: Die Zukunft ist noch viel größer. als Menschen sich gedacht haben. Foto: picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Tristar | AF Archive
Chatbots lassen diesen Roboter alt aussehen: Die Zukunft ist noch viel größer. als Menschen sich gedacht haben. Foto: picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Tristar | AF Archive
Chatbots lassen diesen Roboter alt aussehen: Die Zukunft ist noch viel größer. als Menschen sich gedacht haben. Foto: picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Tristar | AF Archive
JF-Plus Icon Premium KI-Entwickler „Anthropic“
 

Lieber Chatbot, bitte heile Krebs

Sie machen unsere Hausaufgaben, spielen Fremdenführer und planen den US-Einsatz im Iran – Chatbots entwickelt sich immer schneller. Nun haben sich die Entwickler von „Anthropic“ mit Donald Trump zerstritten. Was das Politikum über die Macht neuer Technologien aussagt.

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Chatbots lassen diesen Roboter alt aussehen: Die Zukunft ist noch viel größer. als Menschen sich gedacht haben. Foto: picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Tristar | AF Archive
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