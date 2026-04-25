Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Klage gegen den SWR: Der Rundfunk vor Gericht

Klage gegen den SWR: Der Rundfunk vor Gericht

Klage gegen den SWR: Der Rundfunk vor Gericht

Der Jurist Harald von Herget vertritt die Kläger vor dem Verwaltungsgerichtshof: Seiner Ansicht nach ist die Relegation des Verfahrens rund um den Rundfunk an die nächsthöhere Instanz wahrscheinlich. Foto: picture alliance/dpa | Uwe Anspach
Der Jurist Harald von Herget vertritt die Kläger vor dem Verwaltungsgerichtshof: Seiner Ansicht nach ist die Relegation des Verfahrens rund um den Rundfunk an die nächsthöhere Instanz wahrscheinlich. Foto: picture alliance/dpa | Uwe Anspach
Der Jurist Harald von Herget vertritt die Kläger vor dem Verwaltungsgerichtshof: Seiner Ansicht nach ist die Relegation des Verfahrens rund um den Rundfunk an die nächsthöhere Instanz wahrscheinlich. Foto: picture alliance/dpa | Uwe Anspach
JF-Plus Icon Premium Klage gegen den SWR
 

Der Rundfunk vor Gericht

Der SWR sieht sich mit Klagen wegen politischer Schlagseite konfrontiert. Der Sender sei zu linkslastig, heißt es von Beitragsverweigerern. Das Gericht entschied am Ende jedoch anders.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der Jurist Harald von Herget vertritt die Kläger vor dem Verwaltungsgerichtshof: Seiner Ansicht nach ist die Relegation des Verfahrens rund um den Rundfunk an die nächsthöhere Instanz wahrscheinlich. Foto: picture alliance/dpa | Uwe Anspach
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles