Von der SWR-Bühne ertönt: „Ganz Stuttgart hasst die AfD“

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STUTTGART. Auf der Bühne der SWR-Jugendwelle Dasding ist es am Sonnabend in Stuttgart zu einem Eklat gekommen, der erst durch Videos in den sozialen Netzwerken bekannt wurde. Beim „Stadtwerke Lichterfestival“ im Höhenpark Killesberg stimmte das Musikduo „LISÆ“ den Sprechgesang „Ganz Stuttgart hasst die AfD“ an.

Der Südwestrundfunk (SWR) ruft seit Jahren auf seinen Sendern zu „Zivilcourage – Mit Mut und Verstand gegen Hetze und Gewalt“ auf. Er betreibt auch das sogenannte Sensibilisierungstool „Enthasser“, das junge Menschen gegen „Hass, Extremismus und Propaganda“ immunisieren soll. Das Engagement ist Teil des Kampfes gegen Rechts.

„Ganz Stuttgart hasst die AfD“ – normalstes Rundfunk-finanziertes Konzert pic.twitter.com/ZNG3txbZnt — Miró (@unblogd) July 12, 2026



Über eine halbe Minute dauerte nun die Hass-Parole von der Bühne, ohne dass ein Verantwortlicher des mit Gebühren finanzierten Senders einschritt. Als öffentlich-rechtliche Anstalt der ARD ist der Südwestrundfunk (SWR) zu politischer Neutralität und Ausgewogenheit verpflichtet. Die beiden Sängerinnen bezeichnen sich selbst als queerfeministisches Duo.

CDU-Bürgermeister als Verantwortlicher

Die SWR-Jugendwelle präsentierte beim Lichterfestival ein eigenes Musikprogramm mit Auftritten von „großartigen Bands, Künstler:innen und DJs“, wie es in der Ankündigung hieß. Und dann folgte das Versprechen, dass „für jeden Musikgeschmack etwas dabei“ sei.



Auf der Webseite des Festivals, das zu den größten Veranstaltungen der baden-württembergischen Landeshauptstadt zählt, wird „LISÆ“ als Popgruppe mit „einem kraftvollen, feministischen Sound mit Haltung und Ohrwurmfaktor“ angepriesen.

SWR distanziert sich nicht

Im Impressum der Festival-Seite der Stadtwerke wird „Bürgermeister Thomas Fuhrmann“ als Verantwortlicher benannt. Der CDU-Politiker ist deren Aufsichtsratsvorsitzender. Als Bürgermeister für Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen der Landeshauptstadt Stuttgart ist er zuständig für die Stadtkämmerei, das Liegenschaftsamt sowie die städtischen Krankenhäuser.

Weder vom SWR, den Stadtwerken Stuttgart oder Bürgermeister Fuhrmann kam bisher eine Erklärung oder Distanzierung zu dem Vorfall. Die AfD hatte im März bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 18,8 Prozent der Stimmen erreicht. Laut Allensbach-Umfrage steht sie aktuell bei 22 Prozent. (fh)