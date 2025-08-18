Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Meinungsfreiheit: Nach Kanalsperrung: „Kasper“ setzt sich gegen YouTube durch

Meinungsfreiheit: Nach Kanalsperrung: „Kasper“ setzt sich gegen YouTube durch

Meinungsfreiheit: Nach Kanalsperrung: „Kasper“ setzt sich gegen YouTube durch

Das Bild zeigt den YouTuber „Kasper“.
Das Bild zeigt den YouTuber „Kasper“.
Der YouTuber Kasper: Etappensieg im Rechtsstreit gegen YouTube errungen. Quelle: YouTube @Junge_Freiheit Screenshot: JF
JF-Plus Icon Premium Meinungsfreiheit
 

Nach Kanalsperrung: „Kasper“ setzt sich gegen YouTube durch

YouTube sperrt den rechten YouTube-Kanal „Kasperkast x Honigwabe“. Der Betroffene wehrt sich dagegen und bekommt nach JF-Informationen recht, doch der US-Konzern stellt sich weiterhin quer.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der YouTuber Kasper: Etappensieg im Rechtsstreit gegen YouTube errungen. Quelle: YouTube @Junge_Freiheit Screenshot: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement