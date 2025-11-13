Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Zehnter Jahrestag: „Da haben wir plötzlich Schreie gehört“ – Ein Zeitzeuge der Pariser Terrornacht berichtet

Trauernde Menschen am Platz der Republik in Paris: Der Terror vom 13. November 2015 kostete 130 Menschenleben. Foto: picture alliance / dpa | Etienne Laurent
JF-Plus Icon Premium Zehnter Jahrestag
 

„Da haben wir plötzlich Schreie gehört“ – Ein Zeitzeuge der Pariser Terrornacht berichtet

Am 13. November 2015 töten IS-Terroristen an mehreren Orten in Paris 130 Menschen, verletzen fast 700. Der Politik-Streamer „KasperKast“ war an diesem Tag vor Ort. Die JF hat mit ihm gesprochen.

