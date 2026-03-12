Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Neues Buch: Intellektuelle bekennen: „Warum wir nicht mehr links sind“

Ulli Kulke, Reinhard Mohr: „Wenn das Denken die Richtung ändert. Warum wir nicht mehr links sind“
Rote Ampel für links, Buchtitel: Irrglaube an Revolution und Sozialismus. Foto: Imago / Rene Traut & Kohlhammer
Intellektuelle bekennen: „Warum wir nicht mehr links sind“

Namhafte ehemalige Linke haben in Berlin ein neues Buchprojekt vorgestellt. Im Sammelband „Wenn das Denken die Richtung ändert“ offenbaren Harald Martenstein, Monika Maron, Henryk M. Broder, Dieter Nuhr und andere, wieso sie ihrer früheren Überzeugung abgeschworen haben.

