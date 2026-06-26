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Auswirkungen der Masseneinwanderung: Freibäder sind zu Nahkampfzonen geworden

Auswirkungen der Masseneinwanderung: Freibäder sind zu Nahkampfzonen geworden

Auswirkungen der Masseneinwanderung: Freibäder sind zu Nahkampfzonen geworden

Seit die Grenzen offen sind, muss die Polizei in Freibädern immer öfter wegen ausländischer Sextäter einschreiten (Archivbild).
Seit die Grenzen offen sind, muss die Polizei in Freibädern immer öfter wegen ausländischer Sextäter einschreiten (Archivbild).
Seit die Grenzen offen sind, muss die Polizei in Freibädern immer öfter wegen ausländischer Sextäter einschreiten (Archivbild). Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Vladimir Menck/SULUPRESS.DE
JF-Plus Icon Premium Auswirkungen der Masseneinwanderung
 

Freibäder sind zu Nahkampfzonen geworden

Seit der Grenzöffnung vor zehn Jahren sind Freibäder zu Spielwiesen ausländischer Sextäter geworden. Ob in Gruppen oder allein belästigen und missbrauchen sie Frauen und Kinder. Der ÖRR möchte lieber nicht drüber berichten. Doch die Realität lässt sich nicht mehr wegmoderieren.

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Seit die Grenzen offen sind, muss die Polizei in Freibädern immer öfter wegen ausländischer Sextäter einschreiten (Archivbild). Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Vladimir Menck/SULUPRESS.DE
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