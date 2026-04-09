Staatsanwaltschaft nimmt YouTuber wegen christlichen Videos ins Visier

HAMBURG. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat strafrechtliche Ermittlungen gegen einen YouTuber wegen eines Videos mit einer christlichen und islamkritischen Botschaft eingeleitet. Wie die Nachrichtenagentur Idea berichtet, läuft das Verfahren bereits seit Februar 2025. Allerdings wurde der Fall erst am Mittwoch durch die Idea-Berichterstattung bekannt.

Es geht um den YouTuber „Niko“, der gemeinsam mit einem weiteren Christen den Kanal „Eternal Life“ betreibt. Dem 42jährigen wird vorgeworfen, gegen das Verbot der „Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen“ gemäß Paragraph 166 des Strafgesetzbuchs verstoßen zu haben.

„Deswegen ist Jesus gekommen“

Nach Darstellung von Idea bezieht sich das Verfahren auf ein Video aus dem Jahr 2024. Darin kommentierte Niko unter anderem Bilder von Demonstranten, die das Massaker der Terrororganisation Hamas an israelischen Zivilisten vom 7. Oktober 2023 feierten, sarkastisch mit den Worten: „Wir haben das Jahr 2024 und Antisemitismus ist in Deutschland offiziell wieder erlaubt.“

Außerdem sagte er zu einer Einblendung einer islamistischen Demo in Deutschland: „Diese Demo und Religion zeigt uns etwas Tiefes. Sie ist ein Spiegel von uns Menschen. Weil jeder Mensch Hass in sich trägt und begierig ist. Jeder Mensch will Macht und Reichtum, deswegen ist Jesus Christus gekommen, um zu sterben und aufzuerstehen, wodurch er uns seinen Geist gibt. […] Durch diesen Geist können wir erst wahre Liebe, wahren Frieden, Freundlichkeit und wahre Güte an unserem Nächsten ausüben.“

Nikos Mitstreiter Tino erklärte in dem Video unter anderem: „Der Islam und die Botschaft dahinter bringt nur Hass, Macht und Mord. Diese Religion ist kein Frieden, keine Freude und kein Leben. Sie kämpfen für eine tote Botschaft und für einen toten Gott. Sie wollen ein irdisches Reich in dieser Welt aufrichten.“