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Vorfall in Berlin: Christliches Gebet am Brandenburger Tor verboten? Jetzt reagiert die Polizei

Vorfall in Berlin: Christliches Gebet am Brandenburger Tor verboten? Jetzt reagiert die Polizei

Vorfall in Berlin: Christliches Gebet am Brandenburger Tor verboten? Jetzt reagiert die Polizei

Das Foto zeigt das Brandenburger Tor und einen Screenshot von dem bei Instagram verbreiteten Video zu dem Gebets-Vorfall.
Das Foto zeigt das Brandenburger Tor und einen Screenshot von dem bei Instagram verbreiteten Video zu dem Gebets-Vorfall.
Bibel und Polizist: War das rechtmäßig? Fotos: picture alliance / Joko | Joko / Instagram / giorgio_fog / Screenshot JF
JF-Plus Icon Premium Vorfall in Berlin
 

Christliches Gebet am Brandenburger Tor verboten? Jetzt reagiert die Polizei

Ein Video im Netz legt nahe, dass die Polizei kürzlich gegen christliche Beter am Brandenburger Tor durchgriff – aber erst, nachdem die Beamten erfragt hatten, ob die Beter Moslems seien. Gegenüber der JF nimmt die Polizei jetzt dazu Stellung und spricht von einer „Gefahrenerforschungsmaßnahme“.

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