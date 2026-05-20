Christliches Gebet am Brandenburger Tor verboten? Jetzt reagiert die Polizei

Bibel und Polizist: War das rechtmäßig? Fotos: picture alliance / Joko | Joko / Instagram / giorgio_fog / Screenshot JF

Ein Video im Netz legt nahe, dass die Polizei kürzlich gegen christliche Beter am Brandenburger Tor durchgriff – aber erst, nachdem die Beamten erfragt hatten, ob die Beter Moslems seien. Gegenüber der JF nimmt die Polizei jetzt dazu Stellung und spricht von einer „Gefahrenerforschungsmaßnahme“.