Gutachten erklärt den Mörder von Iryna Zarutska für schuldunfähig

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CHARLOTTE. Der mutmaßliche Mörder der Ukrainerin Iryna Zarutska, Decarlos Brown Jr., ist für eine Anklage durch den Bundesstaat North Carolina für schuldunfähig erklärt worden. Ein am Dienstag vor Gericht eingebrachter Antrag betont nun, dass der Tatverdächtige nach medizinischen Untersuchungen des Zentralen Regionalkrankenhauses nicht zurechnungsfähig sei, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Ende April soll ein Richter entscheiden, ob Brown Jr. schuldunfähig ist.

Unabhängig davon, wie der Richter urteilt, kann Brown Jr. weiterhin vor einem Bundesgericht verurteilt werden. Das US-Justizministerium schrieb dazu auf X: „DeCarlos Brown befindet sich aufgrund einer Anklage des Bundes in Bundesgewahrsam. Das Verfahren im Bundesstaat, einschließlich einer etwaigen Feststellung seiner Zurechnungsfähigkeit in diesem Verfahren, ist davon völlig unabhängig.“ Eine Prüfung der Schuldfähigkeit des schwarzen US-Bürgers auf Bundesebene steht noch aus.

Mordfälle sind in den USA meist im Strafrecht der einzelnen Bundesstaaten definiert, weshalb Brown Jr. im Oktober vergangenen Jahres auf Bundesebene lediglich wegen Gewalt gegen einen Eisenbahnverkehrsträger und ein Massentransportsystem mit Todesfolge“ angeklagt wurde. Doch auch dafür drohen ihm eine lebenslange Haft- oder sogar die Todesstrafe.

Iryna Zarutska wurde 23 Jahre alt

Der Fall hatte weltweit für Entsetzen und reges Medieninteresse gesorgt, auch die JUNGE FREIHEIT hatte ausführlich darüber berichtet. Im August 2025 schnitt Brown Jr. in einer U-Bahn in der Großstadt Charlotte in North Carolina der 23jährigen Ukrainerin Iryna Zarutska von hinten mit einem Messer die Kehle durch, wie Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen. Danach stieg er ruhig aus der Bahn aus, kurz darauf wurde er verhaftet.

Der Obdachlose war bereits vor dieser Gewalttat mehrmals verhaftet worden und immer wieder auf freien Fuß gekommen. (st)