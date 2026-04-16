Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Anmaßung und Katholikenfeindlichkeit: Ist Trump für Christen noch wählbar?

Anmaßung und Katholikenfeindlichkeit: Ist Trump für Christen noch wählbar?

Anmaßung und Katholikenfeindlichkeit: Ist Trump für Christen noch wählbar?

Christliche Geistliche scharen sich zum Gebet um US-Präsident Donald Trump.
Christliche Geistliche scharen sich zum Gebet um US-Präsident Donald Trump.
Christliche Geistliche scharen sich zum Gebet um US-Präsident Donald Trump. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Molly Riley/White House
JF-Plus Icon Premium Anmaßung und Katholikenfeindlichkeit
 

Ist Trump für Christen noch wählbar?

Das KI-Bild in Jesus-Pose könnte für die christlichen Wähler von US-Präsident Trump der eine Aussetzer zu viel gewesen sein. Es ist ein weiterer Negativpunkt im Verhältnis zum Vatikan. Das werden die Trump-treuen evangelikalen Prediger kaum ausgleichen können. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Christliche Geistliche scharen sich zum Gebet um US-Präsident Donald Trump. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Molly Riley/White House
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles