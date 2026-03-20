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JF-TV: Cum-Ex-Skandal: Insider packt aus „Ich war Teil des Steuerraubs“

JF-TV: Cum-Ex-Skandal: Insider packt aus „Ich war Teil des Steuerraubs“

JF-TV: Cum-Ex-Skandal: Insider packt aus „Ich war Teil des Steuerraubs“

Das Bild zeigt den Cum-Ex-Aufklärer Kai-Uwe Steck.
Das Bild zeigt den Cum-Ex-Aufklärer Kai-Uwe Steck.
Der Cum-Ex-Kronzeuge Kai-Uwe Steck: Täter sind einflussreich und international vernetzt. Foto: JF
JF-TV
 

Cum-Ex-Skandal: Insider packt aus „Ich war Teil des Steuerraubs“

Der Cum-Ex-Insider Kai-Uwe Steck packt bei JF-TV aus, wie der größte Steuerskandal der Bundesrepublik entstehen konnte – und wer davon profitierte. Jetzt auf YouTube.
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Es war einer der größten Betrugsfälle in der Geschichte der Bundesrepublik. Beim Cum-Ex-Skandal entstand ein Schaden im zweistelligen Milliardenbereich. Wie konnte das so lange unentdeckt bleiben? Und wie funktionierte das System. Im Interview mit JF-TV spricht der Insider Dr. Kai-Uwe Steck.

Das gesamte Interview finden Sie hier:

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Der Cum-Ex-Kronzeuge Kai-Uwe Steck: Täter sind einflussreich und international vernetzt. Foto: JF
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