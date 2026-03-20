Cum-Ex-Skandal: Insider packt aus „Ich war Teil des Steuerraubs“

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Es war einer der größten Betrugsfälle in der Geschichte der Bundesrepublik. Beim Cum-Ex-Skandal entstand ein Schaden im zweistelligen Milliardenbereich. Wie konnte das so lange unentdeckt bleiben? Und wie funktionierte das System. Im Interview mit JF-TV spricht der Insider Dr. Kai-Uwe Steck.

Das gesamte Interview finden Sie hier: