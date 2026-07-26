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Kultur der Bundesrepublik: Wieso es mit der Bürgerlichkeit vorbei ist

Kultur der Bundesrepublik: Wieso es mit der Bürgerlichkeit vorbei ist

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Der Regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner (CDU), lacht albern und sieht sehr wenig bürgerlich aus, er hält ein T-Shirt in den Händen
Der Regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner (CDU), lacht albern und sieht sehr wenig bürgerlich aus, er hält ein T-Shirt in den Händen
Der Regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner (CDU), bekommt am Stand vom Verband Lesben und Schwule in der Union (LSU) ein T-Shirt mit der Aufschrift „Dem Deutschen Zirkus“ mit einer Karikatur von Bundeskanzler Merz mit Clownsnase geschenkt. Foto: picture alliance/dpa | Christophe Gateau
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Wieso es mit der Bürgerlichkeit vorbei ist

Das Bürgertum glaubt noch immer an sich selbst – doch von politischer Kraft ist wenig geblieben. Zwischen CDU-CSD, grüner Scheinbürgerlichkeit und massenhafter Verdummung wird klar: Die Zukunft wird nicht bürgerlich, sondern hart.

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Der Regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner (CDU), bekommt am Stand vom Verband Lesben und Schwule in der Union (LSU) ein T-Shirt mit der Aufschrift „Dem Deutschen Zirkus“ mit einer Karikatur von Bundeskanzler Merz mit Clownsnase geschenkt. Foto: picture alliance/dpa | Christophe Gateau
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