Der Regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner (CDU), bekommt am Stand vom Verband Lesben und Schwule in der Union (LSU) ein T-Shirt mit der Aufschrift „Dem Deutschen Zirkus“ mit einer Karikatur von Bundeskanzler Merz mit Clownsnase geschenkt. Foto: picture alliance/dpa | Christophe Gateau

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Wieso es mit der Bürgerlichkeit vorbei ist

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| Autor: Thorsten Hinz

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Das Bürgertum glaubt noch immer an sich selbst – doch von politischer Kraft ist wenig geblieben. Zwischen CDU-CSD, grüner Scheinbürgerlichkeit und massenhafter Verdummung wird klar: Die Zukunft wird nicht bürgerlich, sondern hart.

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