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Lenas JF Update: So prahlen vorgebliche marokkanische Armutsmigranten in Ceuta

Lenas JF Update: So prahlen vorgebliche marokkanische Armutsmigranten in Ceuta

Lenas JF Update: So prahlen vorgebliche marokkanische Armutsmigranten in Ceuta

JF-Influencerin Lena: zeigt wie vorgebliche markokkanische Armutsmigranten in Ceuta in Wirklichkeit im Luxus leben.
JF-Influencerin Lena: zeigt wie vorgebliche markokkanische Armutsmigranten in Ceuta in Wirklichkeit im Luxus leben.
JF-Influencerin Lena: entlarvt marokkanische Ceuta-Eindringlinge als Luxus-„Influencer“. Foto: JF-Montage / Screenshots: Instagram
Lenas JF Update
 

So prahlen vorgebliche marokkanische Armutsmigranten in Ceuta

Oft werden die Eindringlinge in Ceuta als Armutsmigranten dargestellt. In Videos auf Instagram und Tiktok präsentieren einige aber ihre wahre Absicht und ihr luxuriöses Leben in der marokkanischen Heimat. Eine Recherche von Lenas JF Update.
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Laut spanischen Berichten sollen innerhalb weniger Tage etwa 80.000 Menschen die Grenze nach Ceuta überwunden haben. Die Exklave Spaniens auf dem afrikanischen Kontinent ist völlig überfordert (JF berichtete). In vielen Medienberichten ist die Rede von Armutsmigranten, die aufgrund schlechter Versorgung und mit dem Wunsch nach einem besseren Leben eine riskante Reise auf sich genommen haben.

Während sich noch immer viele Schwarzafrikaner in Ceuta aufhalten, sollen viele Marokkaner zurückgekehrt sein – unter ihnen auch viele „Influencer“ und „Content Creators“, die in ihrer Heimat im Luxus leben. Warum diese Menschen trotzdem nach Ceuta kamen, analysiert JF-Influencerin Lena in ihrer neuen Recherche.

Sehen Sie hier das gesamte Video von Lenas JF-Update:

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JF-Influencerin Lena: entlarvt marokkanische Ceuta-Eindringlinge als Luxus-„Influencer“. Foto: JF-Montage / Screenshots: Instagram
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