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AfD-Programm in Sachsen-Anhalt: Aufruf zum Kulturkampf

AfD-Programm in Sachsen-Anhalt: Aufruf zum Kulturkampf

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Eine Comic-Faust schlägt in einen leeren blauen Raum hinein: Symbolbild für den Kulturkampf
Eine Comic-Faust schlägt in einen leeren blauen Raum hinein: Symbolbild für den Kulturkampf
Kämpferische Faust: Das Regierungsprogramm der AfD sorgt für Aufsehen. Foto: IMAGO IMAGES / FSTOP IMAGES
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Aufruf zum Kulturkampf

Die AfD Sachsen-Anhalt will eine patriotische Kulturpolitik einleiten. Doch wer den etablierten Betrieb kritisiert, darf dessen Fehler nicht mit anderem Vorzeichen wiederholen.

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