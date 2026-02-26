„Wie sieht die aus?“ ist für die Brandenburger Polizei „Haß und Hetze“

Eine Razzia der Polizei Brandenburg und das Video zum Kampf gegen „Haß und Hetze“: Wo bleibt die Verhältnismäßigkeit? Fotos picture alliance/dpa | Frank Hammerschmidt /// JF-Screenshot/X

Die Brandenburger Polizei veröffentlicht ein Video, in dem sie „Haßbotschaften“ thematisieren will. Doch dabei wimmelt es nur so von komplett harmlosen Beispielen. Auf JF-Anfrage kann sie nicht einen einzigen Straftatbestand nennen, der dadurch erfüllt wird. Wir müssen über die geistige Verfaßtheit zumindest von Teilen der deutschen Polizeibeamten reden. Ein Kommentar.