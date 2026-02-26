Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Eine Razzia der Polizei Brandenburg und das Video zum Kampf gegen „Haß und Hetze“: Wo bleibt die Verhältnismäßigkeit? Fotos picture alliance/dpa | Frank Hammerschmidt /// JF-Screenshot/X
JF-Plus Icon Premium Aktionstag gegen Meinungsdelikte
 

„Wie sieht die aus?“ ist für die Brandenburger Polizei „Haß und Hetze“

Die Brandenburger Polizei veröffentlicht ein Video, in dem sie „Haßbotschaften“ thematisieren will. Doch dabei wimmelt es nur so von komplett harmlosen Beispielen. Auf JF-Anfrage kann sie nicht einen einzigen Straftatbestand nennen, der dadurch erfüllt wird. Wir müssen über die geistige Verfaßtheit zumindest von Teilen der deutschen Polizeibeamten reden. Ein Kommentar.

