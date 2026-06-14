Was die 90er so besonders machte

Der Kalte Krieg war vorbei, die Berliner Mauer gefallen: Deutschland startete optimistisch in die 1990er. Foto: picture-alliance / dpa | Peter Kneffel

Nach dem Ende des Kalten Krieges erreichte der Optimismus im Westen eine Hochphase, die sich in Politik und Kultur zeigte. Dabei waren die 90er eine Übergangsepoche, die ihre eigenen Grundlagen aufzehrte. Eine Betrachtung von Ferdinand Vogel.