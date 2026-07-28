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Replik auf taz-Beitrag: Migrantisches Leben: Warum bist du immer noch hier?

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Das Bild ist KI-generiert und zeigt einen weißen Mann, der eine traurige, nicht-weiße Frau anschreit. Es ist ein satirisches Bild für einen Artikel, der auf einen taz-Beitrag über Rassismus, Islamfeindlichkeit und den Umgang mit dem Palästina-Konflikt in Deutschland antwortet.
Das Bild ist KI-generiert und zeigt einen weißen Mann, der eine traurige, nicht-weiße Frau anschreit. Es ist ein satirisches Bild für einen Artikel, der auf einen taz-Beitrag über Rassismus, Islamfeindlichkeit und den Umgang mit dem Palästina-Konflikt in Deutschland antwortet.
Der deutsche Michel schikaniert eine Migrantin: Taz-Autorin zeichnet dystopisches Bild vom Leben als Migrantin in Deutschland. Bild: KI
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Migrantisches Leben: Warum bist du immer noch hier?

Die taz-Autorin Zara Rahman erzählt, dass sie wegen Rassismus Deutschland verlassen will. Der Text strotzt vor Selbstgerechtigkeit und Unverschämtheit. JF-Redakteur Vincent Steinkohl bietet sich freiwillig zum Koffer packen an.

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Der deutsche Michel schikaniert eine Migrantin: Taz-Autorin zeichnet dystopisches Bild vom Leben als Migrantin in Deutschland. Bild: KI
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