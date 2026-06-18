Warum Argentinien nicht Weltmeister wird, sondern nur wir

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Ich liebe Statistiken – vor allem, wenn sie meinem Optimismus in die Karten spielen. Top-Favorit auf den goldenen Weltpokal ist angeblich Argentinien. Alle schwärmen nun von Lionel Messi, der seit 20 Jahren bei Weltmeisterschaften mitmischt. Bei seiner sechsten Teilnahme gelangen dem 38-Jährigen gleich im ersten Spiel alle Tore beim 3:0 gegen Algerien. Was für ein Unterschied zu Erzfeind Christiano Ronaldo, der sich gestern mit Portugal gegen den Kongo (1:1) blamierte. Wer jetzt in den Wettbüros auf den Titelverteidiger setzt, kann kaum noch Geld verdienen.

Aber ich sage: Alles Quatsch. Denn Argentinien ist auch Erster der Fifa-Weltrangliste. Gut, werden Sie nun sicher einwenden: Aber das spricht doch erst recht dafür, dass die Südamerikaner zum vierten Mal Weltmeister werden. Weit gefehlt. Denn noch nie, das zeigen meine geliebten Statistiken, ist eine Nation, die vor dem Turnier Spitzenreiter dieser ominösen Tabelle war, auch mit dem Pokal nach Hause geflogen.

Deutschland ist nur Neunter, übrigens sogar hinter Marokko auf Platz sieben. Ehrlich gesagt würde ich Ihnen jetzt gern erzählen, dass immer der Neunte Weltmeister wurde. Stimmt aber nicht. Trotzdem muss eine hintere Platzierung nicht von Nachteil sein. Als Frankreich 1998 Weltmeister wurde, waren sie nur Achtzehnter. Und Italien, das uns im Halbfinale 2006 aus unserem Sommermärchen riss, stand auf Platz 13.

Durch das 7:1 spricht alles für uns

Es gibt einen ganz anderen Grund, warum Deutschland Weltmeister wird: Das 7:1 gegen Curacao. Was? Das ist doch ein Fußballzwerg, höre ich Sie jetzt zweifeln. Aber bitte weiterlesen: Mit einer Ausnahme wurde jedes Team, das seit 1930 bei einer WM diesen Sieg hinlegte, später auch Weltmeister. 1934, beim zweiten Turnier, schlug Italien die USA mit diesem Ergebnis im Achtelfinale und holte den Pokal. Dann ist da noch das historische Halbfinale Deutschland gegen Brasilien 2014, das wir nie vergessen werden. Wer wurde am Ende Weltmeister? Eben.

Und nun wieder ein 7:1, gleich im ersten Spiel. Leider kann ich Ihnen eine Ausnahme nicht verschweigen. 1950 gewann Brasilien gegen Schweden ebenfalls in dieser Höhe. Am Ende reichte es im eigenen Land aber nur zu Platz zwei in der Finalrunde hinter Uruguay. Ein klassisches Endspiel gab es damals nicht. Deswegen sage ich jetzt einfach mal ganz frech: Güldet nicht.

Okay, ich schummele ein bisschen. Aber ich lebe nach dem Motto: Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Trotzdem sind diese Daten doch beeindruckend. Heißt nämlich: Wer einmal 7:1 gewinnt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Weltmeister. Und wer als Weltranglisten-Erster startet, wird niemals Turniersieger. Noch Fragen?

Deutschland besiegt im Finale Argentinien

Übrigens will es der Turnierbaum so, dass Deutschland und Argentinien frühestens im Endspiel aufeinandertreffen können. Wieder einmal. Es wäre das vierte Mal, um genau zu sein. Ein Finale mit der Beteiligung dieser beiden Länder gab es so oft wie keine andere Paarung. Und das auch noch in dem relativ kurzen Abstand von 1986 bis 2014. Beim ersten Mal gewann Argentinien mit 3:2. Aber dann drehte sich die Serie: 1990 und zuletzt hieß der Sieger dann jeweils Deutschland. Noch eine schöne Statistik, nicht wahr?

Zwölf Jahre ist das bisher letzte Endspiel zwischen uns und den Gauchos her. Wäre also mal wieder an der Zeit. Und alle Zahlen sprechen dafür, dass es so kommt. Denn Zahlen lügen ja bekanntlich nicht.

So, jetzt wissen Sie alles, was man Ihnen in den Mainstreammedien verschweigt. Und nun könnten Sie die WM-Übertragungen eigentlich ausfallen lassen und sich was wirklich Schreckliches vornehmen, wenn die Spiele laufen – zum Beispiel Schlafen. Denn wie das ganze ausgehen wird, habe ich Ihnen ja nun mit Hilfe unbestechlicher Statistiken bewiesen. Tut mir leid, dass ich gespoilert habe.

Aber Sie können es natürlich auch ganz anders machen: jedes Spiel gucken, Spaß haben, Deutschlandfahnen schwenken und überprüfen, ob die JF durch diese Kolumne zur Lügenpresse geworden ist. Soll ich Ihnen ganz ehrlich was sagen? Noch glaube ich nicht so recht daran, was ich da Ihnen heute zusammenfantasiert habe. In einem anderen Land sitzt vielleicht ein ähnlich Verrückter, der mit ganz anderen Statistiken beweist, dass nur seine Mannschaft Weltmeister werden kann. Das ist Fußball! Das ist Leidenschaft! Und ist das nicht schön?

Lesen Sie hier Frank Haukes weitere WM-Kolumnen:

Folge 3: Wie in schlechten alten Zeiten: Der Bundes-Jogi macht die Merkel

Folge 2: Nmecha, Tah, Brown – unsere großartigen deutschen Nationalspieler

Folge 1: Nach dem letzten 7:1 wurden wir Weltmeister