Moskau brennt nach schweren ukrainischen Luftangriffen

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MOSKAU. Ukrainische Drohnen haben am Donnerstagmorgen erneut die Ölraffinerie im Moskauer Stadtteil Kapotnja getroffen. Das bestätigte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin. Über dem Südosten der russischen Hauptstadt waren Flammen und Rauch zu sehen. Auf in sozialen Medien verbreiteten Videos sind eine starke Explosion und mehrere Brände zu erkennen.

Очевидцы сообщают о пожарах в Капотне Московской области после украинской ночной атаки. Над городом поднимается густой дым. pic.twitter.com/KzqyiNdLFQ — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) June 18, 2026

Nach Angaben des unabhängigen russischen Internetportals Astra gab es in der Raffinerie mindestens fünf Brandherde. Die Anlage gehört zu Gazpromneft und zählt zu den großen Raffinerien Russlands. Sie deckt einen bedeutenden Teil der Treibstoffversorgung Moskaus ab.

Sobjanin sprach von einem großangelegten Angriff. Nach seinen Angaben schoss die Luftabwehr etwa 180 Drohnen im Anflug auf Moskau ab. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben zunächst nicht. Getroffen wurden demnach auch ein Wohnhaus und ein großer Gartenfachmarkt. In einem Außenbezirk sei zudem ein Einkaufszentrum durch herabfallende Trümmer leicht beschädigt worden. Über Verletzte in Moskau und Umgebung wurde zunächst nichts bekannt.

🔥🔥🔥 15 Kilometers from the Kremlin – it’s just another beautiful morning, Day 1,575 of the three day special military operation. No need to panic: All is going precisely according to plan. pic.twitter.com/v2VDbifyQZ — Jason Jay Smart (@officejjsmart) June 18, 2026

Ukraine meldet Angriffe aus Russland

Der Verkehr auf der Moskauer Ringstraße nahe der Raffinerie wurde nach Berichten russischer Staatsmedien zeitweise gestoppt. Auch am Flughafen Scheremetjewo, dem größten Flughafen Moskaus, wurden Flüge ausgesetzt und Menschen in Sicherheit gebracht.

Die Moskauer Ölraffinerie war bereits am Dienstag getroffen worden. Der Angriff soll den Betrieb der Anlage gestoppt haben. Die erneuten Einschläge verschärfen damit den Druck auf Russlands Energieversorgung. Russland gehört zwar zu den größten Ölproduzenten der Welt, muss wegen ukrainischer Angriffe auf Raffinerien aber inzwischen zusätzlichen Treibstoff über den Seeweg beschaffen.

Moskau erlebt die schwersten Angriffe auf die Hauptstadt seit Kriegsbeginn. Abwehrraketen versuchen verzweifelt anfliegende Drohnen abzuwehren. Dabei gerät ein Kaufhaus in Brand. pic.twitter.com/HHNtfEi0tK — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) June 18, 2026

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Luftabwehr habe in der Nacht insgesamt 555 ukrainische Drohnen über mehreren Regionen abgefangen und zerstört. Auch diese Zahl konnte zunächst nicht unabhängig bestätigt werden.

Parallel meldete die Ukraine neue russische Angriffe. In Kiew wurden die Bewohner nach Angaben der Behörden wegen ballistischer Raketen in Schutzräume gerufen. In der nordostukrainischen Stadt Sumy kam nach ukrainischen Angaben ein Mensch bei einem Drohnenangriff ums Leben.

🔥 The density of this morning’s air raid on Moscow was simply insane: Ukrainian missiles, AN-196 Lyutyiy and FP-1 strike drones, as well as Shahed-type UAVs were all spotted over the Russian capital, all heading to the Moscow Oil Refinery on official business matters. https://t.co/y8HbuQy4NX pic.twitter.com/BTYusmlUI1 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 18, 2026

Schwerer Schlag für Moskau

Auch aus den von Russland kontrollierten Gebieten und russischen Grenzregionen wurden Tote gemeldet. In Enerhodar, wo viele Mitarbeiter des besetzten Atomkraftwerks Saporischschja leben, starb nach Angaben der von Russland eingesetzten Verwaltung ein Mensch. In der russischen Region Belgorod wurde nach Behördenangaben ein Mann in seinem Auto durch einen ukrainischen Drohnenangriff getötet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf X: „Gestern Nacht haben unsere Langstreckensanktionen erneut die Region Moskau erreicht – zum zweiten Mal diese Woche wurde das Moskauer Ölraffinerie getroffen. Auch Ziele in der Region Rostow und in vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine wurden angegriffen.“

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

Dies sei eine „vollständig gerechtfertigte Reaktion auf russische Angriffe auf unsere Städte und Gemeinden“. Es sei nun an der Zeit, „dass der Krieg endet“ und Russland die notwendigen diplomatischen Schritte unternehme. (rr)