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Ölraffinerie attackiert: Moskau brennt nach schweren ukrainischen Luftangriffen

Ölraffinerie attackiert: Moskau brennt nach schweren ukrainischen Luftangriffen

Ölraffinerie attackiert: Moskau brennt nach schweren ukrainischen Luftangriffen

Flammen in Moskau! Die Ukraine überzieht die Hauptstadt Russlands mit einem großen Drohnenangriff. Quelle: X
Flammen in Moskau! Die Ukraine überzieht die Hauptstadt Russlands mit einem großen Drohnenangriff. Quelle: X
Flammen in Moskau! Die Ukraine überzieht die Hauptstadt Russlands mit einem großen Drohnenangriff. Quelle: X
Ölraffinerie attackiert
 

Moskau brennt nach schweren ukrainischen Luftangriffen

Über der russischen Hauptstadt steigen Flammen und Rauch auf. Ukrainische Drohnen treffen erneut eine große Ölraffinerie. Die Anlage ist für die Treibstoffversorgung Moskaus wichtig. Auch Selenskyj meldet sich zu Wort. Mit Videos.
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MOSKAU. Ukrainische Drohnen haben am Donnerstagmorgen erneut die Ölraffinerie im Moskauer Stadtteil Kapotnja getroffen. Das bestätigte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin. Über dem Südosten der russischen Hauptstadt waren Flammen und Rauch zu sehen. Auf in sozialen Medien verbreiteten Videos sind eine starke Explosion und mehrere Brände zu erkennen.

Nach Angaben des unabhängigen russischen Internetportals Astra gab es in der Raffinerie mindestens fünf Brandherde. Die Anlage gehört zu Gazpromneft und zählt zu den großen Raffinerien Russlands. Sie deckt einen bedeutenden Teil der Treibstoffversorgung Moskaus ab.

Sobjanin sprach von einem großangelegten Angriff. Nach seinen Angaben schoss die Luftabwehr etwa 180 Drohnen im Anflug auf Moskau ab. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben zunächst nicht. Getroffen wurden demnach auch ein Wohnhaus und ein großer Gartenfachmarkt. In einem Außenbezirk sei zudem ein Einkaufszentrum durch herabfallende Trümmer leicht beschädigt worden. Über Verletzte in Moskau und Umgebung wurde zunächst nichts bekannt.

Ukraine meldet Angriffe aus Russland

Der Verkehr auf der Moskauer Ringstraße nahe der Raffinerie wurde nach Berichten russischer Staatsmedien zeitweise gestoppt. Auch am Flughafen Scheremetjewo, dem größten Flughafen Moskaus, wurden Flüge ausgesetzt und Menschen in Sicherheit gebracht.

Die Moskauer Ölraffinerie war bereits am Dienstag getroffen worden. Der Angriff soll den Betrieb der Anlage gestoppt haben. Die erneuten Einschläge verschärfen damit den Druck auf Russlands Energieversorgung. Russland gehört zwar zu den größten Ölproduzenten der Welt, muss wegen ukrainischer Angriffe auf Raffinerien aber inzwischen zusätzlichen Treibstoff über den Seeweg beschaffen.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Luftabwehr habe in der Nacht insgesamt 555 ukrainische Drohnen über mehreren Regionen abgefangen und zerstört. Auch diese Zahl konnte zunächst nicht unabhängig bestätigt werden.

Parallel meldete die Ukraine neue russische Angriffe. In Kiew wurden die Bewohner nach Angaben der Behörden wegen ballistischer Raketen in Schutzräume gerufen. In der nordostukrainischen Stadt Sumy kam nach ukrainischen Angaben ein Mensch bei einem Drohnenangriff ums Leben.

Schwerer Schlag für Moskau

Auch aus den von Russland kontrollierten Gebieten und russischen Grenzregionen wurden Tote gemeldet. In Enerhodar, wo viele Mitarbeiter des besetzten Atomkraftwerks Saporischschja leben, starb nach Angaben der von Russland eingesetzten Verwaltung ein Mensch. In der russischen Region Belgorod wurde nach Behördenangaben ein Mann in seinem Auto durch einen ukrainischen Drohnenangriff getötet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf X: „Gestern Nacht haben unsere Langstreckensanktionen erneut die Region Moskau erreicht – zum zweiten Mal diese Woche wurde das Moskauer Ölraffinerie getroffen. Auch Ziele in der Region Rostow und in vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine wurden angegriffen.“

Dies sei eine „vollständig gerechtfertigte Reaktion auf russische Angriffe auf unsere Städte und Gemeinden“. Es sei nun an der Zeit, „dass der Krieg endet“ und Russland die notwendigen diplomatischen Schritte unternehme. (rr)

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Flammen in Moskau! Die Ukraine überzieht die Hauptstadt Russlands mit einem großen Drohnenangriff. Quelle: X
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