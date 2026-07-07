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Über eine Million Illegale im Land: Spaniens Migrationspolitik steht vor einer Herkulesaufgabe

Über eine Million Illegale im Land: Spaniens Migrationspolitik steht vor einer Herkulesaufgabe

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Seit Jahren strömen Migranten nach Spanien, die nun anerkannt werden sollen (Archivbild).
Seit Jahren strömen Migranten nach Spanien, die nun anerkannt werden sollen (Archivbild).
Seit Jahren strömen Migranten nach Spanien, die nun anerkannt werden sollen (Archivbild). Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Lorenzo Carnero
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Spaniens Migrationspolitik steht vor einer Herkulesaufgabe

Die Anerkennung des Aufenthaltsstatus illegaler Migranten in Spanien läuft an. Über eine Million Anträge wurden gestellt. Konservative warnen, das werde das Land überfordern. Am Horizont droht bereits neues Ungemach, dieses Mal aus Südamerika.

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Seit Jahren strömen Migranten nach Spanien, die nun anerkannt werden sollen (Archivbild). Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Lorenzo Carnero
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