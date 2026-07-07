Spaniens Migrationspolitik steht vor einer Herkulesaufgabe

Seit Jahren strömen Migranten nach Spanien, die nun anerkannt werden sollen (Archivbild). Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Lorenzo Carnero

Die Anerkennung des Aufenthaltsstatus illegaler Migranten in Spanien läuft an. Über eine Million Anträge wurden gestellt. Konservative warnen, das werde das Land überfordern. Am Horizont droht bereits neues Ungemach, dieses Mal aus Südamerika.