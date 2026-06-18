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Ausschluss eines Bundeslandes?: Innenministerkonferenz bereitet sich auf ersten AfD-Kollegen vor

Ausschluss eines Bundeslandes?: Innenministerkonferenz bereitet sich auf ersten AfD-Kollegen vor

Ausschluss eines Bundeslandes?: Innenministerkonferenz bereitet sich auf ersten AfD-Kollegen vor

Innenminister Alexander Dobrindt (CSU, 3.v.r.) mit dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz Andy Grote (SPD) und BKA-Präsident Holger Munch (ganz rechts).
Innenminister Alexander Dobrindt (CSU, 3.v.r.) mit dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz Andy Grote (SPD) und BKA-Präsident Holger Munch (ganz rechts).
Innenminister Alexander Dobrindt (CSU, 3.v.l.) mit dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz Andy Grote (SPD) und BKA-Präsident Holger Munch (ganz links). Foto: picture alliance / NurPhoto | Christian Marquardt
JF-Plus Icon Premium Ausschluss eines Bundeslandes?
 

Innenministerkonferenz bereitet sich auf ersten AfD-Kollegen vor

Hinter den Kulissen der laufenden Innenministerkonferenz wird das Worst-Case-Szenario durchgespielt: Ein AfD-regiertes Land soll von Informationen abgeschnitten werden. Doch das birgt Risiken bei der Verbrechensbekämpfung. Ein Hintergrundbericht.

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Innenminister Alexander Dobrindt (CSU, 3.v.l.) mit dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz Andy Grote (SPD) und BKA-Präsident Holger Munch (ganz links). Foto: picture alliance / NurPhoto | Christian Marquardt
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