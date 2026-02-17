Nichts geht, außer Einbürgerung

Eine Frau zeigt im Landesamt für Einwanderung ihre Einbürgerungsurkunde mit dem Wappen Berlins. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Nichts geht mehr in Berlin, außer bei Einbürgerungen. Von 9.041 im Jahr 2023 stieg ihre Zahl auf nun 39.034 im vergangenen Jahr. Diesen Ausverkauf der Staatsbürgerschaft als Erfolgsgeschichte zu verkaufen, schafft nur die Hauptstadt. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.