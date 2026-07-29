Nach CSD-Anschlag gedeihen Verschwörungstheorien

Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt gab der Verschwörungstheorie um den Berliner CSD-Anschlag neue Nahrung. Foto: picture alliance/dpa | Daniel Vogl

Schon kurz nach dem Berliner CSD-Anschlag kursiert unter Linken die Verschwörungstheorie, die AfD könnte damit zu tun haben. Auch der Bundesinnenminister macht dazu eine höchst unglückliche Figur. Wie groß kann politische Verblendung sein? Ein Kommentar von Laila Mirzo.