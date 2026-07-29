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Von YouTuber bis Innenminister: Nach CSD-Anschlag gedeihen Verschwörungstheorien

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Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt gab der Verschwörungstheorie um den Berliner CSD-Anschlag neue Nahrung.
Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt gab der Verschwörungstheorie um den Berliner CSD-Anschlag neue Nahrung.
Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt gab der Verschwörungstheorie um den Berliner CSD-Anschlag neue Nahrung. Foto: picture alliance/dpa | Daniel Vogl
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Nach CSD-Anschlag gedeihen Verschwörungstheorien

Schon kurz nach dem Berliner CSD-Anschlag kursiert unter Linken die Verschwörungstheorie, die AfD könnte damit zu tun haben. Auch der Bundesinnenminister macht dazu eine höchst unglückliche Figur. Wie groß kann politische Verblendung sein? Ein Kommentar von Laila Mirzo.

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Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt gab der Verschwörungstheorie um den Berliner CSD-Anschlag neue Nahrung. Foto: picture alliance/dpa | Daniel Vogl
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