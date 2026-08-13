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JF-Exklusiv: Muss Krah jetzt ins Gefängnis?

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Maximilian Krah (AfD), Mitglied des Bundestages, spricht während der 60. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages zum Thema Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems.
Maximilian Krah (AfD), Mitglied des Bundestages, spricht während der 60. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages zum Thema Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems.
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah: Haftbefehl gegen ihn erlassen. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
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Muss Krah jetzt ins Gefängnis?

Maximilian Krah und Jan Böhmermann werden keine Freunde mehr. Nach einem verlorenen Rechtsstreit schiebt der AfD-Politiker das Bezahlen auf die lange Bank – und kassiert nun einen Haftbefehl. Der JF erzählt der Betroffene, wie es jetzt weitergeht.

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Der AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah: Haftbefehl gegen ihn erlassen. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
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