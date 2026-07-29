Heute muss Merz vor der Wahl des CDU/CSU-Fraktionschefs zittern

Koch und Kellner: Kanzler Friedrich Merz mit seinem neuem Statthalter in der Fraktion, Thorsten Frei (hockend). Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern

Am Nachmittag zählt’s für Friedrich Merz. Dann tritt die Unions-Fraktion zusammen, um Thorsten Frei zum neuen Chef zu wählen. Kommt es zur Palastrevolte? Blamiert wäre der Kanzler bei einem speziellen Ergebnis. Ein Hintergrundbericht.