Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Blitzableiter Thorsten Frei?: Heute muss Merz vor der Wahl des CDU/CSU-Fraktionschefs zittern

Blitzableiter Thorsten Frei?: Heute muss Merz vor der Wahl des CDU/CSU-Fraktionschefs zittern

Blitzableiter Thorsten Frei?: Heute muss Merz vor der Wahl des CDU/CSU-Fraktionschefs zittern

Koch und Kellner: Kanzler Friedrich Merz mit seinem neuem Statthalter in der Fraktion, Thorsten Frei (kniend).
Koch und Kellner: Kanzler Friedrich Merz mit seinem neuem Statthalter in der Fraktion, Thorsten Frei (kniend).
Koch und Kellner: Kanzler Friedrich Merz mit seinem neuem Statthalter in der Fraktion, Thorsten Frei (hockend). Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern
JF-Plus Icon Premium Blitzableiter Thorsten Frei?
 

Heute muss Merz vor der Wahl des CDU/CSU-Fraktionschefs zittern

Am Nachmittag zählt’s für Friedrich Merz. Dann tritt die Unions-Fraktion zusammen, um Thorsten Frei zum neuen Chef zu wählen. Kommt es zur Palastrevolte? Blamiert wäre der Kanzler bei einem speziellen Ergebnis. Ein Hintergrundbericht.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Koch und Kellner: Kanzler Friedrich Merz mit seinem neuem Statthalter in der Fraktion, Thorsten Frei (hockend). Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles