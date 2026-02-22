Linnemanns grüne Lügenmärchen

Anzeige

Wer sich mit linker Geschichtsklitterung und Realitätsleugnung für dumm verkaufen lassen möchte, muß sich nicht zwingend den Besuch einer Grünen-Parteiveranstaltung antun. Auf einem CDU-Parteitag gibt es den gleichen Quark in schwarz. Zum Beispiel, wenn Carsten Linnemann, Fraktions-Vize und Partei-Generalsekretär, unter wildem Fuchteln und Herumschreien behauptet, Migranten „hätten dieses Land mit aufgebaut“, und ohne Migranten „hätten wir das Wirtschaftswunder nicht hinbekommen“.

Ernsthaft? Ersparen wir uns den sarkastischen Blick auf die „Wirtschaftswunder“, die Linnemann, Bundeskanzler Friedrich Merz und ihre Genossen von der SPD bisher so hinbekommen haben. Natürlich meint der CDU-Generalsekretär den in der Tat wunderhaft raschen wirtschaftlichen Wiederaufstieg der Bundesrepublik Deutschland nach der Katastrophe des zweiten Weltkriegs, und vermutlich weiß er auch ganz genau, daß er geschichtsfälschenden Unsinn erzählt.

Es war das Wirtschaftswunder, das die Gastarbeiter anlockte

Ohne Gastarbeiter kein Wirtschaftswunder? Es verhält sich exakt umgekehrt: Ohne Wirtschaftswunder keine Gastarbeiter. Als vor siebzig Jahren die ersten angeworbenen italienischen Arbeitskräfte nach Westdeutschland kamen, waren die Kriegsschäden im wesentlichen beseitigt, die Wirtschaft lief und exportierte auf Hochtouren. Beim Eintreffen der ersten türkischen Gastarbeiter 1961 herrschte Vollbeschäftigung, und die junge Nachkriegsrepublik hatte sich längst wieder aus eigener Kraft einen Spitzenplatz unter den Industrienationen der Welt erarbeitet.

Treibende Kraft bei den Anwerbeabkommen waren jedesmal die Regierungen der Entsendestaaten, die mit dem Export von Arbeitskräften die negative Zahlungsbilanz mit der Bundesrepublik verbessern und soziale Probleme im eigenen Land lindern wollten. Das ist gut erforscht und dokumentiert, ebenso wie die Tatsache, daß es die weitblickenden ordnungspolitischen Reformen eines CDU-Wirtschaftsministers Ludwig Erhard sowie der Fleiß und Aufbauwille der Überlebenden, Kriegsheimkehrer und Heimatvertriebenen waren, durch die Deutschland sich noch einmal aus den Trümmern wieder erheben konnte.

Millionen Gastarbeiter haben in der Bundesrepublik hart gearbeitet und dafür gutes Geld verdient. Sie haben das „Wirtschaftswunder“ nicht bewirkt, sondern von ihm profitiert; und nicht sie haben Deutschland wieder aufgebaut, sondern die Deutschen selbst. Diese Tatsache festzustellen schmälert die Anerkennung für ihre Leistung nicht, sondern setzt sie in die richtige Proportion; sie zu negieren, heißt die Aufbaugeneration noch im nachhinein zu verhöhnen.

Ludwig Erhard rotiert im Grabe, hörte er Linnemann zu

Daß ein CDU-Wirtschaftsminister marktwirtschaftliche Ordnungspolitik betreibt und ein führender CDU-Politiker die historischen Verdienste der eigenen Landsleute würdigt, ist freilich schon länger her. Heute singen CDU-Wirtschaftspolitiker Loblieder auf die ökosozialistische Planwirtschaft, während Ludwig Erhard im Grabe rotiert, und die CDU-Parteiführung betet selbst die plattesten grün-linken Propagandalügen nach, weil sie sich darauf festgelegt hat, nur noch in linken und noch linkeren Konstellationen regieren zu wollen.

Carsten Linnemann ist kein dummdreister grüner Schnösel, der von Geschichte und Ökonomie keine Ahnung hat. Er versteht etwas von Wirtschaft, weiß, wer Ludwig Erhard war, und übernimmt offenkundig mit voller Absicht und wider besseres Wissen die von grün-linker Seite gezielt in die Welt gesetzte Geschichtslüge von den Gastarbeitern, die Deutschland wiederaufgebaut hätten. Damit steht er in der durchgrünten und linksverrutschten CDU durchaus nicht alleine. Doch gerade vor diesem Hintergrund ist sein absurder Parteitags-Auftritt in besonderem Maße unanständig.