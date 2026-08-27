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Alkoholverbot an Tankstellen: Jetzt soll man diese Politik nicht mal mehr besoffen ertragen dürfen

Alkoholverbot an Tankstellen: Jetzt soll man diese Politik nicht mal mehr besoffen ertragen dürfen

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Unser Kolumnist spießt heute das von der Politik geforderte Alkohlverbot an Tankstellen auf.
Unser Kolumnist spießt heute das von der Politik geforderte Alkohlverbot an Tankstellen auf.
Unser Kolumnist spießt heute das von der Politik geforderte Alkohlverbot an Tankstellen auf.
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Jetzt soll man diese Politik nicht mal mehr besoffen ertragen dürfen

Erst die Zuckersteuer, jetzt sollen Tankstellen nachts kein Bier mehr verkaufen. Unser Kolumnist stellt sich dazu viele Fragen: Auch, ob das nicht nach hinten losgeht? Denn manche Bürger müssen beim Wählen echt betrunken sein.

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