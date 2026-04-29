Diese Regierung gefährdet unsere Demokratie

Kanzler Friedrich Merz (CDU) (r.) und sein Vize Lars Klingbeil (SPD) sind nur kreativ beim Erfinden neuer Steuern. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

„Garantieren kann niemand für nichts“, sagt Merz bei der Vorstellung der Gesundheitsreform auf die Frage, ob seine Regierung hält. Diese Einsicht des Bundeskanzlers nährt die Hoffnung auf ein baldiges Ende seiner haushaltspolitischen Bankrottverschleppung.