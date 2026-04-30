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Finanzpolitik: Der Haushalt 2027 zeigt: Diese Regierung ist am Ende

Finanzpolitik: Der Haushalt 2027 zeigt: Diese Regierung ist am Ende

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Schulden, Haushaltslöcher, kein Sparwille: Finanzminister Lars Klingbeil (links, SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) liefern mit dem Haushaltsentwurf ein Dokument des Versagens ab.
Schulden, Haushaltslöcher, kein Sparwille: Finanzminister Lars Klingbeil (links, SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) liefern mit dem Haushaltsentwurf ein Dokument des Versagens ab.
Schulden, Haushaltslöcher, kein Sparwille: Finanzminister Lars Klingbeil (links, SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) liefern mit dem Haushaltsentwurf ein Dokument des Versagens ab. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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Der Haushalt 2027 zeigt: Diese Regierung ist am Ende

Die Pläne für den kommenden Haushalt, die Finanzminister Klingbeil am Mittwoch vorgestellt hat, sind ein Offenbarungseid. Keine echten Reformen, dafür immer neue Schulden. Ein Kommentar von Paul Rosen.

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Schulden, Haushaltslöcher, kein Sparwille: Finanzminister Lars Klingbeil (links, SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) liefern mit dem Haushaltsentwurf ein Dokument des Versagens ab. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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