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Irankrieg als Weckruf: Energie-Kehrtwende jetzt!

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l.) und ein Gaskraftwerk im Hintergrund: Deutschlands Energieversorgung hängt von LNG-Importen ab. (Themenbild)
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l.) und ein Gaskraftwerk im Hintergrund: Deutschlands Energieversorgung hängt von LNG-Importen ab. (Themenbild)
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l.) und ein Gaskraftwerk im Hintergrund: Deutschlands Energieversorgung hängt von LNG-Importen ab. Fotos: picture alliance/dpa | Silas Stein /// picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack JF-Montage
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Energie-Kehrtwende jetzt!

Die Strompreise steigen, Öl- und Gasimporte wackeln – und in Berlin geschieht nichts. Dabei bietet der Irankrieg den Anlass, die fehlerhafte Energiepolitik zu revidieren. Ein Kommentar von Fritz Vahrenholt.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l.) und ein Gaskraftwerk im Hintergrund: Deutschlands Energieversorgung hängt von LNG-Importen ab. Fotos: picture alliance/dpa | Silas Stein /// picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack JF-Montage
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