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Energiewende: Wie der Evonik-Chef die Energiekrise erkennt und doch falsch deutet

Energiewende: Wie der Evonik-Chef die Energiekrise erkennt und doch falsch deutet

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Evonik-Chef Christian Kullmann sitzt vor Windrädern – er ist skeptisch gegenüber der Energiewende, mag aber dennoch die AfD nicht
Evonik-Chef Christian Kullmann sitzt vor Windrädern – er ist skeptisch gegenüber der Energiewende, mag aber dennoch die AfD nicht
Evonik-Chef Christian Kullmann vor einem Feld mit Windrädern. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ng Sor Luan / picture alliance / APA-Images | Hans Ringhofer / Montage: JF
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Wie der Evonik-Chef die Energiekrise erkennt und doch falsch deutet

Evonik-Chef Christian Kullmann rechnet scharf mit der Energiewende ab – und lobt dennoch den Regierungskurs. Zwischen Milliardenkosten, Stellenabbau und AfD-Beschimpfung stellt sich die Frage: In welcher Welt lebt dieser Wirtschaftskapitän?

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Evonik-Chef Christian Kullmann vor einem Feld mit Windrädern. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ng Sor Luan / picture alliance / APA-Images | Hans Ringhofer / Montage: JF
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