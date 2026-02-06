Ein verheerendes Klima-Urteil und seine drastischen Folgen

2021 faßte das Bundesverfassungsgericht einen bemerkenswerten und skandalösen Beschluß zum Klimaschutz. Dieser stellt jede Art von Grundrechtsausübung unter den Vorbehalt der „Klimaverträglichkeit“. Nun holt das Urteil die Bundesregierung ein – mit potentiell verheerenden Folgen. Die Rechtskolumne von Ulrich Vosgerau.