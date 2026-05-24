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IPCC-Bericht: Das Klima der Angst bröckelt

IPCC-Bericht: Das Klima der Angst bröckelt

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Ein gut gelaunter Polarbär (Symbolbild): Dem Klima geht es besser, als viele bisher dachten. Bild: KI
Ein gut gelaunter Polarbär (Symbolbild): Dem Klima geht es besser, als viele bisher dachten. Bild: KI
Ein gut gelaunter Polarbär (Symbolbild): Dem Klima geht es besser, als viele bisher dachten. Bild: KI
JF-Plus Icon Premium IPCC-Bericht
 

Das Klima der Angst bröckelt

Eines der hoch spekulativen Klima-Horrorszenarien ist gefallen. Gut so: Nichts zeigt eindrücklicher, dass kritischer Druck auf grüne Untergangspropheten Wirkung entfaltet. Ein Kommentar von Marco Pino.

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