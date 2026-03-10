Deutschlands Wirtschaft taumelt wie ein angeschlagener Boxer

Der Irankrieg treibt die Energie- und damit auch die Benzinpreise in die Höhe. Foto: picture alliance / Rene Traut Fotografie | Rene Traut

Die explodierenden Preise für Öl und Gas treffen Deutschland in prekärer Lage. Anders als in vorherigen Energiekrisen ist die industrielle Basis bereits stark geschwächt, die öffentlichen Kassen sind leer. Es ist jetzt Zeit für einen grundlegenden Kurswechsel der Energiepolitik. Ein Kommentar von Ulrich van Suntum.