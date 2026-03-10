Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Ölpreiskrise und Irankrieg: Deutschlands Wirtschaft taumelt wie ein angeschlagener Boxer

Ölpreiskrise und Irankrieg: Deutschlands Wirtschaft taumelt wie ein angeschlagener Boxer

Ölpreiskrise und Irankrieg: Deutschlands Wirtschaft taumelt wie ein angeschlagener Boxer

Deutschlands Wirtschaft leidet: Der Irankrieg treibt die Energie- und damit auch die Benzinpreise in die Höhe.
Deutschlands Wirtschaft leidet: Der Irankrieg treibt die Energie- und damit auch die Benzinpreise in die Höhe.
Der Irankrieg treibt die Energie- und damit auch die Benzinpreise in die Höhe. Foto: picture alliance / Rene Traut Fotografie | Rene Traut
JF-Plus Icon Premium Ölpreiskrise und Irankrieg
 

Deutschlands Wirtschaft taumelt wie ein angeschlagener Boxer

Die explodierenden Preise für Öl und Gas treffen Deutschland in prekärer Lage. Anders als in vorherigen Energiekrisen ist die industrielle Basis bereits stark geschwächt, die öffentlichen Kassen sind leer. Es ist jetzt Zeit für einen grundlegenden Kurswechsel der Energiepolitik. Ein Kommentar von Ulrich van Suntum.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der Irankrieg treibt die Energie- und damit auch die Benzinpreise in die Höhe. Foto: picture alliance / Rene Traut Fotografie | Rene Traut
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles