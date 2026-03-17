„Dass dieser Staat über Atomwaffen verfügt, können wir nicht wollen“

Der AfD-Verteidgungspolitiker Jan Nolte: Um das „Gebot der Nichteinmischung“ scherte sich der Iran nie. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Wie umgehen mit dem Irankrieg? Besonders in der AfD gibt es dazu vielfältige und oft nicht miteinander vereinbare Meinungen. Der Verteidigungspolitiker Jan Nolte plädiert in einem Gastbeitrag für die JUNGE FREIHEIT für eine genaue Abwägung deutscher Interessen.