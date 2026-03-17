Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Irankrieg: „Dass dieser Staat über Atomwaffen verfügt, können wir nicht wollen“

Irankrieg: „Dass dieser Staat über Atomwaffen verfügt, können wir nicht wollen“

Irankrieg: „Dass dieser Staat über Atomwaffen verfügt, können wir nicht wollen“

Jan Ralf Nolte (AfD), spricht im Plenum des Bundestags zu den Abgeordneten. Atomwaffen sollte ser Iran nicht besitzen.
Jan Ralf Nolte (AfD), spricht im Plenum des Bundestags zu den Abgeordneten. Atomwaffen sollte ser Iran nicht besitzen.
Der AfD-Verteidgungspolitiker Jan Nolte: Um das „Gebot der Nichteinmischung“ scherte sich der Iran nie. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
JF-Plus Icon Premium Irankrieg
 

„Dass dieser Staat über Atomwaffen verfügt, können wir nicht wollen“

Wie umgehen mit dem Irankrieg? Besonders in der AfD gibt es dazu vielfältige und oft nicht miteinander vereinbare Meinungen. Der Verteidigungspolitiker Jan Nolte plädiert in einem Gastbeitrag für die JUNGE FREIHEIT für eine genaue Abwägung deutscher Interessen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der AfD-Verteidgungspolitiker Jan Nolte: Um das „Gebot der Nichteinmischung“ scherte sich der Iran nie. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles