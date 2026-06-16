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Fälle Musk und Schönbohm: Das ZDF geht an seiner Arroganz zugrunde

Fälle Musk und Schönbohm: Das ZDF geht an seiner Arroganz zugrunde

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Schönbohm, Musk, Himmler, Böhmermann (v.l.n.r.) vor einem ZDF-Logo
Schönbohm, Musk, Himmler, Böhmermann (v.l.n.r.) vor einem ZDF-Logo
Schönbohm, Musk, Himmler, Böhmermann (v.l.n.r.). Fotos (leicht KI-angepasst): picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Gage Skidmore / picture alliance/dpa | Soeren Stache / picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
JF-Plus Icon Premium Fälle Musk und Schönbohm
 

Das ZDF geht an seiner Arroganz zugrunde

Gegenüber Elon Musk muss das ZDF eine Unterlassungserklärung abgeben, gegen Arne Schönbohm verliert es vor Gericht: Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es ein Tag zum Wegwerfen – auf den er aber mit dem Hochmut der vermeintlich Unantastbaren reagiert. Ein Kommentar.

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Schönbohm, Musk, Himmler, Böhmermann (v.l.n.r.). Fotos (leicht KI-angepasst): picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Gage Skidmore / picture alliance/dpa | Soeren Stache / picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
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