Das ZDF geht an seiner Arroganz zugrunde

Schönbohm, Musk, Himmler, Böhmermann (v.l.n.r.). Fotos (leicht KI-angepasst): picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Gage Skidmore / picture alliance/dpa | Soeren Stache / picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Gegenüber Elon Musk muss das ZDF eine Unterlassungserklärung abgeben, gegen Arne Schönbohm verliert es vor Gericht: Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es ein Tag zum Wegwerfen – auf den er aber mit dem Hochmut der vermeintlich Unantastbaren reagiert. Ein Kommentar.