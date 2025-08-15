Es ist wie immer der Mann

An der Ladesäule fürs E-Auto lauert für die Frau die Gefahr: Männer. Foto: picture alliance / imageBROKER | Arnulf Hettrich / JF-Montage

Wer hätte das gedacht? Selbst an der Ladesäule für das E-Auto steht der Mann der Weltenrettung im Wege. Denn er kann einfach nicht seine Frauenfeindlichkeit ablegen. Alles Blödsinn? Von wegen, glauben Sie einfach einer „Zeit“-Journalistin. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.