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Gesellschaftspolitik: Kampf der Geschlechter – Wenn die Liebe hinfällt

Gesellschaftspolitik: Kampf der Geschlechter – Wenn die Liebe hinfällt

Gesellschaftspolitik: Kampf der Geschlechter – Wenn die Liebe hinfällt

Das Bild ist ein Symbolbild. Es zeigt eine junge Frau im Boxkampf gegen einen jungen Mann. Der Kampf der Geschlechter belastet die Gesamtgesellschaft.
Das Bild ist ein Symbolbild. Es zeigt eine junge Frau im Boxkampf gegen einen jungen Mann. Der Kampf der Geschlechter belastet die Gesamtgesellschaft.
Männer und Frauen als vermeintliche Gegner: Die Geschlechter entfernen sich voneinander. Bild: KI
JF-Plus Icon Premium Gesellschaftspolitik
 

Kampf der Geschlechter – Wenn die Liebe hinfällt

Viele junge Deutsche wähnen sich in einem Geschlechterkonflikt, das führt zu weniger Ehen und Kindern. Was ist es, was sich Männer und Frauen wünschen? Die JUNGE FREIHEIT geht der Sache mit Daten aus einer Insa-Umfrage auf den Grund.

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Männer und Frauen als vermeintliche Gegner: Die Geschlechter entfernen sich voneinander. Bild: KI
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