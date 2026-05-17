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Interview mit Dating-Experte Maximilian Pütz: Krieg der Geschlechter: „Frauen sind zu anspruchsvoll“

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Glückliches Paar statt Krieg der Geschlechter, Maximilian Pütz, Gründer von Casanova-Coaching
Glückliches Paar statt Krieg der Geschlechter, Maximilian Pütz, Gründer von Casanova-Coaching
Glückliches Paar, „Deutschlands bester Aufreißer“ („Bild“) Pütz: „Für mich ist Feminismus eine Geisteskrankheit.“ Foto: Imago Zoonar & privat
JF-Plus Icon Premium Interview mit Dating-Experte Maximilian Pütz
 

Krieg der Geschlechter: „Frauen sind zu anspruchsvoll“

Der Krieg der Geschlechter tobt, beide finden immer seltener zueinander. Warum? Das erklärt Maximilian Pütz, „Deutschlands bester Aufreißer“, Erfolgsautor und Begründer der Männercoaching-Szene hierzulande.

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Glückliches Paar, „Deutschlands bester Aufreißer“ („Bild“) Pütz: „Für mich ist Feminismus eine Geisteskrankheit.“ Foto: Imago Zoonar & privat
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