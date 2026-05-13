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Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
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JF-Videointerview: Wie überwinden wir den Geschlechterkampf, Herr Bonelli?

JF-Videointerview: Wie überwinden wir den Geschlechterkampf, Herr Bonelli?

JF-Videointerview: Wie überwinden wir den Geschlechterkampf, Herr Bonelli?

Das Bild zeigt den Psychiater Raphael Bonelli, der gerne über die Probleme zwischen Männern und Frauen spricht.
Das Bild zeigt den Psychiater Raphael Bonelli, der gerne über die Probleme zwischen Männern und Frauen spricht.
Der Psychologe Raphael Bonelli: Für bessere Beziehungen zwischen Mann und Frau appelliert. Foto: privat Grafik: JF
JF-Videointerview
 

Wie überwinden wir den Geschlechterkampf, Herr Bonelli?

Das Verhältnis zwischen jungen Frauen und Männern ist zutiefst gestört. Im Interview mit der JUNGEN FREIHEIT spricht der Psychiater Raphael Borelli über die Gründe des Konflikts – und über mögliche Lösungen.
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Deutschland im „Geschlechterkrieg“? Die Zahl der Geburten und Eheschließungen sinkt, zugleich entwickeln sich – gerade unter Jungen – die politische Haltung auseinander. Junge Frauen wählern eher Links, junge Männer eher Rechts. Der renommierte österreichische Psychiater Raphael Bonelli spricht im JF-Videointerview über die Liebesprobleme der jungen Generation – und wie wir aus dem Schlamassel herauskommen.

Hier geht es zur großen Geschlechterdebatte der JUNGEN FREIHEIT.

In ihrer aktuellen Ausgabe behandelt die JUNGE FREIHEIT das Thema ausführlich als Schwerpunkt.

Das Video-Interview mit Raphael Bonelli finden Sie hier:

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Der Psychologe Raphael Bonelli: Für bessere Beziehungen zwischen Mann und Frau appelliert. Foto: privat Grafik: JF
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