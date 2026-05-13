Wie überwinden wir den Geschlechterkampf, Herr Bonelli?

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Deutschland im „Geschlechterkrieg“? Die Zahl der Geburten und Eheschließungen sinkt, zugleich entwickeln sich – gerade unter Jungen – die politische Haltung auseinander. Junge Frauen wählern eher Links, junge Männer eher Rechts. Der renommierte österreichische Psychiater Raphael Bonelli spricht im JF-Videointerview über die Liebesprobleme der jungen Generation – und wie wir aus dem Schlamassel herauskommen.

In ihrer aktuellen Ausgabe behandelt die JUNGE FREIHEIT das Thema ausführlich als Schwerpunkt.

Das Video-Interview mit Raphael Bonelli finden Sie hier: