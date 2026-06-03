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Henry Nowak starb einen grausamen, einsamen Tod. Von einem Sikh erdolcht, erstickte er elend an seinem eigenen Blut am Rand einer Straße im englischen Southampton. Das letzte, was er im Leben sah und hörte, waren die verächtlichen Gesichter und Bemerkungen der Polizeibeamten, die ihn gefesselt hatten und verhöhnten. Die sich weigerten, ihm zu helfen. Denn er war ja ein Weißer, also musste er der Schuldige sein, der „Rassist“.

In his final moments, Henry Nowak told police officers nine times “I can’t breathe” and four times that he had been stabbed. In response police officer dragged him across the gravel, handcuffed and read him his rights. It was the last thing Henry heard before he died. pic.twitter.com/nIPoPEgOWa — Visegrád 24 (@visegrad24) June 1, 2026

Henry Nowak hatte viele Mörder. Der Sikh, der ihn aus nichtigem Anlass mit seinem Ritualdolch mehrmals durchbohrte. Dessen Sippe, die in tribalistischer Solidarität sein Verbrechen zu decken versuchte. Die Polizisten, die in „antirassistischer“ Konditionierung sich ohne Nachdenken auf die Seite des Migranten, des „Guten“ stellten, und Henry, den Weißen, achtlos liegen und verbluten ließen.

Schuld tragen auch die Sicherheitsbehörden, die den Polizeiapparat darauf indoktriniert haben, „rassistische“ Gedankenverbrecher im Zweifelsfall härter anzufassen als migrantische Straftäter. Und nicht zu vergessen „Two Tier Keir“ selbst: Keir Starmer, der Premier der Zwei-Klassen-Politik, unter dem die links-woke Ideologie des Selbsthasses, der Verachtung des Eigenen und der systematischen Benachteiligung der autochthonen Bevölkerung als Bürger minderen Rechts offizielle Regierungspolitik ist.

Sie alle tragen einen Teil der Verantwortung daran, dass dieses junge Leben ausgelöscht wurde. Henry Nowaks Tod ist ein Warnruf. Die Ideologie des „Antirassismus“ hat tödliche Folgen. Sie muss überwunden und das Menschenexperiment der massenhaften Ersetzungsmigration beendet und so weit wie nur möglich umgekehrt werden. Sonst endet es in einem Blutbad.