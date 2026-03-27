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Preisverfall: Warum Elektroautos schneller an Wert verlieren als Verbrenner

Preisverfall: Warum Elektroautos schneller an Wert verlieren als Verbrenner

Preisverfall: Warum Elektroautos schneller an Wert verlieren als Verbrenner

Am Beispiel des Hyundai Kona Electric zeigt sich der Wertverlust bei Elektroautos deutlich (Archivbild).
Am Beispiel des Hyundai Kona Electric zeigt sich der Wertverlust bei Elektroautos deutlich (Archivbild).
Am Beispiel des Hyundai Kona Electric zeigt sich der Wertverlust bei Elektroautos deutlich (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa/CTK | Vladimir Prycek
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Warum Elektroautos schneller an Wert verlieren als Verbrenner

In den ersten Nutzungsjahren verlieren Elektroautos schon stark an Wert. Eine neue Analyse zeigt, wie ausgeprägt der Preisverfall auf dem Gebrauchtwagenmarkt inzwischen ist und woran das liegt.

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Am Beispiel des Hyundai Kona Electric zeigt sich der Wertverlust bei Elektroautos deutlich (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa/CTK | Vladimir Prycek
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