Warum Elektroautos schneller an Wert verlieren als Verbrenner

Am Beispiel des Hyundai Kona Electric zeigt sich der Wertverlust bei Elektroautos deutlich (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa/CTK | Vladimir Prycek

In den ersten Nutzungsjahren verlieren Elektroautos schon stark an Wert. Eine neue Analyse zeigt, wie ausgeprägt der Preisverfall auf dem Gebrauchtwagenmarkt inzwischen ist und woran das liegt.