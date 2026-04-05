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Phänomen „Toxische Weiblichkeit“: Warum viele Männer keine Frau mehr wollen

Phänomen „Toxische Weiblichkeit“: Warum viele Männer keine Frau mehr wollen

Phänomen „Toxische Weiblichkeit“: Warum viele Männer keine Frau mehr wollen

Das Bild zeigt einen Mann, der die App Tinder benutzt. Männer haben es dort nicht leicht.
Das Bild zeigt einen Mann, der die App Tinder benutzt. Männer haben es dort nicht leicht.
Ein Mann nutzt die Dating-App Tinder: Frauen haben oft unrealistische Ansprüche an ihre Partner. Bild: JF-Montage/ChatGPT
JF-Plus Icon Premium Phänomen „Toxische Weiblichkeit“
 

Warum viele Männer keine Frau mehr wollen

Die Single-Epidemie wütet überall im Westen. Viele Frauen wollen einen Partner, der finanziell oberhalb der „eigenen Liga“ spielt. Immer mehr junge Männer geraten in Zeiten allgemeiner Gleichbehandlung unter die Räder.

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Ein Mann nutzt die Dating-App Tinder: Frauen haben oft unrealistische Ansprüche an ihre Partner. Bild: JF-Montage/ChatGPT
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