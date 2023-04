Ukraine-Krieg: Konsequenz der Einkreisung

Vor über einem Jahr ist der russisch-ukrainische Konflikt mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine zu einem offenen Krieg geworden. Ein Krieg, der nicht enden will. Auch heute ist die Situation nicht wesentlich anders als vor Kriegsausbruch. Ein Weg aus dem Konflikt ist derzeit nicht in Sicht, obwohl Zehntausende getötet, verstümmelt und verwundet wurden, Landstriche völlig verwüstet sind und die Diplomatie in Scherben liegt. Ein Grund ist, daß über eine wesentliche Kriegsursache nicht gesprochen wird.

Warum wurden im Herbst 2021 die Töne der russischen Außenpolitik zusehends schrill? Warum sah sich die russische Führung im Dezember genötigt, alles auf eine Karte zu setzen und eine offenkundig überhastet geplante Invasion zu starten? Die von ihr öffentlich genannten Gründe mögen zu diesem Krieg beigetragen haben. Doch sie dürften nur vorgeschoben sein. Über ihr eigentliches Motiv schweigt die russische Führung. Es muß aber klar benannt werden, wenn der Konflikt beigelegt werden soll.

Ein Weib, das begehrliche Blicke auf sich zieht

Rußland ist einzigartig, wie der Blick auf den Globus zeigt: Es ist das mit Abstand größte Land der Erde. Sein Staatsgebiet erstreckt sich über weite Teile Eurasiens. In diesem riesigen Gebiet leben etwa 140 Millionen Staatsbürger, davon etwa 100 Millionen Russen. Das macht Rußland mit acht Personen pro Quadratkilometer zu einem extrem dünn besiedelten Land. Zum Vergleich: Der winzige Fleck am südlichen Rand Asiens, Bangladesch, beherbergt 165 Millionen Bengalen; durchschittlich 1.240 Personen pro Quadratkilometer.

Rußlands historisches Glück war, daß früher kaum Interesse an seinen lebensfeindlichen Einöden bestand. Doch nun ist der ungeheure Wert der darunter schlummernden Bodenschätze bekannt. Das macht das Riesenreich zu einem Weib, das begehrliche Blicke auf sich zieht. China und Indien sind hungrige, aufstrebende Nationen an Rußlands Flanken, deren Völker bereits jetzt das Zehnfache an Menschen in die Waagschale werfen können. Was hindert sie daran, sich zu nehmen, was sie wollen?

Nur der beherrscht ein Land, der es verteidigen kann

Der russische Militarismus liegt in dieser prekären Situation begründet. Nur der beherrscht ein Land, der es auch verteidigen kann. Doch das kann Rußland immer weniger. Das Problem ist dabei nicht, daß es zahlenmäßig möglichen Angreifern unterlegen ist – denn auf die Zahl mobilisierter Menschen kommt es bei modernen Streitkräften nicht so an, sondern auf die Fähigkeit einer nationalen Rüstungsindustrie, überlegene Waffen in ausreichender Zahl zu produzieren. Diese Fähigkeit verliert Rußland zusehends.

Ob Robotik oder Künstliche Intelligenz – was auch immer von Forschern als Schlüsseltechnologien für die Zukunft des Krieges ausgemacht wird, Rußland kommt kaum hinterher. Und wo es sich mit großem Aufwand an der Spitze hält, sind seine Produktionskapazitäten beschränkt. Das Aushängeschild der russischen Armee, die Panzerplattform Armata, ist aus der damals noch möglichen Zusammenarbeit mit europäischen Rüstungsfirmen entstanden. Ohne diese steht das Land in der Produktion vor kaum lösbaren Schwierigkeiten. Womit kann sich dann das Land unter Moskaus Herrschaft überhaupt noch behaupten?