Trotz aller demonstrierten Stärke von US-Präsident Donald Trump ist nicht zu übersehen, dass die USA sich im Irankrieg verschätzt haben. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andrew Leyden

Großmächte im Blindflug Großmächte im Blindflug

Wo die Kriegspläne von den USA und Russland an ihre Grenzen stoßen

Ausland

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| Autor: Seyed Alireza Mousavi

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Die Kriege in der Ukraine und im Iran zeigen, wie die Großmächte USA und Russland ihre Gegner unterschätzen und sich selbst in strategische Sackgassen manövrieren. Nun ringen Putin und Trump um eine Ausstiegsstrategie.

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