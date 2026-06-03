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TV-Kritik: „Deutschland ist im Jahr 2030 offiziell pleite“

TV-Kritik: „Deutschland ist im Jahr 2030 offiziell pleite“

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Beatrix von Storch (AfD) warnt vor dem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands.
Beatrix von Storch (AfD) warnt vor dem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands.
Beatrix von Storch (AfD) warnt vor dem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Manfred Behrens/Geisler-Fotopres
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„Deutschland ist im Jahr 2030 offiziell pleite“

Vom Gottseibeiuns bis zum Staatsbankrott – mit Beatrix von Storch bei Maischberger streift die Diskussion über die Wahl in Sachsen-Anhalt Endzeitphantasien. Doch an der Brandmauer wird kräftig gerüttelt, sogar von beiden Seiten. Gibt es also noch Hoffnung für Deutschland?

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Beatrix von Storch (AfD) warnt vor dem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Manfred Behrens/Geisler-Fotopres
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